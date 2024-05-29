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'Hepsi' defteri kapandı! Ortalık karıştı! Yasemin Yürük Gülçin Ergül'e ateş püskürdü! 20. yıl konseri...

Hepsi Grubu'nun üyeleri yine birbirine girdi. 2009'da Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla başlayan çalkantılı dönem, grup üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların derinleşmesine neden oldu. Grup, başlangıçta üç kişi olarak devam etse de, sonrasında Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'dan oluşan yeni bir formasyonla yoluna devam etmeye çalıştı. Ancak bu deneme de uzun ömürlü olmadı ve grup tekrar dağıldı. Şimdilerde 20. yıl konseri düzenleyecekleri iddia edilen grup üyeleri adeta birbirine girdi. Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'e ateş püskürdü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:53
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’Hepsi’ defteri kapandı! Ortalık karıştı! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e ateş püskürdü

Hepsi grubu, 2005 yılında çıkardıkları "Bir" adını verdikleri ilk albümleriyle müzik dünyasında hızla gündem olmuştu. Albüm, özellikle "Olmaz Oğlan" şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve grup için bir çıkış noktası olmuştu. Ancak asıl büyük çıkışlarını "Yalan" adlı şarkılarıyla gerçekleştirmişlerdi. Bu şarkı, genç dinleyiciler arasında hızla popüler hale gelmiş ve Hepsi grubunu Türkiye'nin en tanınan pop gruplarından biri haline getirmişti.

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’Hepsi’ defteri kapandı! Ortalık karıştı! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e ateş püskürdü

Ancak bir süre sonra Gülçin Ergül, gruptan ayrılmış ve kariyerini solo olarak sürdürmüştü. Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ise kısa bir süre daha grup olarak devam etmişti.

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’Hepsi’ defteri kapandı! Ortalık karıştı! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e ateş püskürdü

Geçen yıllarda Gülçin Ergül ile aralarındaki buzları eriten Hepsi Grubu'nun eski üyeleri, kuruluşlarının 20. yılı için konser düzenleyecekleri yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

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’Hepsi’ defteri kapandı! Ortalık karıştı! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e ateş püskürdü

Grup üyelerinden Yasemin Yürük, grubun 20. yılı için bir konser ve belgesel hazırlığı planında olduklarını duyurmuştu.

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’Hepsi’ defteri kapandı! Ortalık karıştı! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e ateş püskürdü

Hayranlarını mutlu eden açıklamadan sonra Yürük, gruptan birinin 20. yıl konserini kabul etmediğini söyleyip "yazık oldu" demişti.