'Hepsi' defteri kapandı! Ortalık karıştı! Yasemin Yürük Gülçin Ergül'e ateş püskürdü! 20. yıl konseri...

Hepsi Grubu'nun üyeleri yine birbirine girdi. 2009'da Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla başlayan çalkantılı dönem, grup üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların derinleşmesine neden oldu. Grup, başlangıçta üç kişi olarak devam etse de, sonrasında Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'dan oluşan yeni bir formasyonla yoluna devam etmeye çalıştı. Ancak bu deneme de uzun ömürlü olmadı ve grup tekrar dağıldı. Şimdilerde 20. yıl konseri düzenleyecekleri iddia edilen grup üyeleri adeta birbirine girdi. Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'e ateş püskürdü.