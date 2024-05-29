29 Mayıs 2024, Çarşamba
Survivor'dan elenen Özgür Tetik bakın kiminle evli! Meğer eşi de tanıdıkmış! Birbirlerine çok yakışıyorlar...
Survivor All Star'da finaline doğru yarışmacılar arasında rekabet artıyor. Bu hafta eleme potasına Özgür, Seda, Ogeday ve Batuhan girdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda adaya veda eden isim Özgür oldu. Programın sıkı takipileri ise Özgür Tetik'in hayatını araştırmaya başladı. Özellikle eşinin kim olduğu merak edildi. İşte Survivor'dan elenen Özgür'ün eşi...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:14
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