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Survivor'dan elenen Özgür Tetik bakın kiminle evli! Meğer eşi de tanıdıkmış! Birbirlerine çok yakışıyorlar...

Survivor All Star'da finaline doğru yarışmacılar arasında rekabet artıyor. Bu hafta eleme potasına Özgür, Seda, Ogeday ve Batuhan girdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda adaya veda eden isim Özgür oldu. Programın sıkı takipileri ise Özgür Tetik'in hayatını araştırmaya başladı. Özellikle eşinin kim olduğu merak edildi. İşte Survivor'dan elenen Özgür'ün eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:14
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Survivor’dan elenen Özgür Tetik bakın kiminle evli! Meğer eşi de tanıdıkmış! Birbirlerine çok yakışıyorlar...

Survivor'un son bölümünde, Özgür Tetik, Batuhan Karacakaya, Seda Ocak ve Ogeday Girişken eleme adayı olarak belirlendi. Yarışmacılar arasında gerilim dolu bir düello yaşandı. Kıyasıya rekabetin hakim olduğu oyunun sonucunda adaya veda eden isim Özgür oldu.

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Survivor’dan elenen Özgür Tetik bakın kiminle evli! Meğer eşi de tanıdıkmış! Birbirlerine çok yakışıyorlar...

Özgür'ün eşi Tuğba Tetik, düello oyunu öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tuğba Tetik, eşine olan sevgisini kalp emojili bir paylaşımla gösterdi. Bu Instagram hikayesinin ekran görüntüsü kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Başta X olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı çifte dair 'Böyle aşk görülmedi', 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlarda bulundu.

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Survivor’dan elenen Özgür Tetik bakın kiminle evli! Meğer eşi de tanıdıkmış! Birbirlerine çok yakışıyorlar...

Adaya veda eden Özgür'ün eşinin kim olduğu merak edildi.

2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy'i kurdu ve bu kurumun içinde sporcu performans ölçümleri yaptı. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı.

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Survivor’dan elenen Özgür Tetik bakın kiminle evli! Meğer eşi de tanıdıkmış! Birbirlerine çok yakışıyorlar...

Koşu ve kuvvet koçluğu branşlarında eğitmenlik yapan Tuğba Tetik, spor hayatına ilköğretim döneminde arçelik spor klübünün alt yapısında voleybol oynayarak başladı ve uzun yıllar çeşitli kulüplerde amatör olarak sporculuk hayatını sürdürdü. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu kazandıktan sonra, okul ile birlikte spor okullarında voleybol antrenörlüğü yapmaya başladı. Özgür Tetik, 1995 yılında Tuğba Tetik ile evlenmiştir. Ancak çocukları bulunmamaktadır. İşte Özgür Tetik başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Survivor’dan elenen Özgür Tetik bakın kiminle evli! Meğer eşi de tanıdıkmış! Birbirlerine çok yakışıyorlar...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL