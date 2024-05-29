Survivor’dan elenen Özgür Tetik bakın kiminle evli! Meğer eşi de tanıdıkmış! Birbirlerine çok yakışıyorlar...

Özgür'ün eşi Tuğba Tetik, düello oyunu öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tuğba Tetik, eşine olan sevgisini kalp emojili bir paylaşımla gösterdi. Bu Instagram hikayesinin ekran görüntüsü kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Başta X olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı çifte dair 'Böyle aşk görülmedi', 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlarda bulundu.