Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanmıştı! Umut’un babası: Yeni çıkacak yasayı destekliyoruz

Konya'nın Ereğli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve günlerce entübe edilen 10 yaşındaki Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, yeni çıkacak olan yasayı destekleyeceğini söyledi. Çocuğunun ölümle burun buruna geldiğini belirten baba, "Çocuğumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce neler çektiğimiz bir biz biliriz. Sokakların daha güvenli hale gelmesi lazım" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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