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Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanmıştı! Umut’un babası: Yeni çıkacak yasayı destekliyoruz

Konya'nın Ereğli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve günlerce entübe edilen 10 yaşındaki Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, yeni çıkacak olan yasayı destekleyeceğini söyledi. Çocuğunun ölümle burun buruna geldiğini belirten baba, "Çocuğumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce neler çektiğimiz bir biz biliriz. Sokakların daha güvenli hale gelmesi lazım" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:53
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Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanmıştı! Umut’un babası: Yeni çıkacak yasayı destekliyoruz

23 Ağustos 2022 tarihinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesinde yaşanan olayda, sokakta oyun oynayan Umut Ünlü, 4 köpeği saldırısına uğradı. Komşusu tarafından köpeklerin elinden kurtarılan küçük Umut, ilçedeki tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanmıştı! Umut’un babası: Yeni çıkacak yasayı destekliyoruz

Vücudunda ciddi yaralanmalar olan ve bu nedenle entübe edilip günlerce yoğun bakımda tutulan Umut, 24 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanmıştı! Umut’un babası: Yeni çıkacak yasayı destekliyoruz

"BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKALARIN YANMASIN"

Halit Kalkan İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, "Yeni çıkacak yasayı sonuna kadar destekliyoruz. Bizim çok canımız yandı.

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Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanmıştı! Umut’un babası: Yeni çıkacak yasayı destekliyoruz

Oğlumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce entübe edilip yoğun bakımda kaldı. Tek Umut değil ülkenin birçok yerinden köpekler insanlara saldırıp, yaraladı. Bu nedenle ölen kişiler oldu.

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Başıboş köpeklerin saldırısında yaralanmıştı! Umut’un babası: Yeni çıkacak yasayı destekliyoruz

Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. En uygun şekilde buna bir çözüm bulunması şart. Artık güvenlik sorunu haline geldi. Bir yere gitmeye dışarı çıkmaya korkar olduk" dedi.