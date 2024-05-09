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İstanbul'da sabah trafiği

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Giriş: 09.05.2024 08:59
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
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