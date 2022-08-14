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İstanbul’da film gibi olay! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar

İHA
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Giriş: 14.08.2022 11:05
İstanbul’da araçla gelen 3 kişi, önceden babasını tehdit ettikleri genci sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Biber gazı sıktıktan sonra kucaklayarak araca sokmaya çalıştıkları genci çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, polis kimliğini tespit ettiği zanlıların peşine düştü.
Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar!
Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar!
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