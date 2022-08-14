14 Ağustos 2022, Pazar
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İstanbul’da film gibi olay! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar
İstanbul’da araçla gelen 3 kişi, önceden babasını tehdit ettikleri genci sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Biber gazı sıktıktan sonra kucaklayarak araca sokmaya çalıştıkları genci çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, polis kimliğini tespit ettiği zanlıların peşine düştü.