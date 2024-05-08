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Tarihi binadaki yangında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 01:10
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir bina alevlere teslim oldu. Binanın içerisinde bulunan ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler hızla yayılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının diğer yapılara sıçramasının önü kesildi. İşte detaylar...
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Tarihi binadaki yangında can pazarı!
Tarihi binadaki yangında can pazarı!
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