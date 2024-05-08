Tarihi binadaki yangında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir bina alevlere teslim oldu. Binanın içerisinde bulunan ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler hızla yayılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının diğer yapılara sıçramasının önü kesildi. İşte detaylar...

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