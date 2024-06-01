61 senelik sevdanın hikayesi! Hamide ile Hasan çiftinin masalsı aşkı…

Hamide nine ile Hasan dede, dile kolay tam 61 sene aynı yastığı baş koydu. Birbirlerine sevgi ve saygıları öyle büyük ki Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 7'de 70'e herkese örnek oldular. İşte onların hikayesi…

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