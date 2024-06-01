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Unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatıyorlar! Cam atölyesinde muhteşem eserler

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 01.06.2024 16:02
Çanakkale'de kadınların oluşturduğu kooperatif, unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatmak için önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda son olarak cam atölyesi açıldı.
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