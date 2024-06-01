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A Haber Ustalar Programı | Kalaycı Halil ustanın hikayesi! Ömrünü kömür ve ateşin başında geçirdi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 01.06.2024 15:33
O Kütahya'nın son kalaycılarından biri. Baba mesleğini sürdüren Halil usta ömrünü kömür ve ateşin başında geçen mesleğine adadı. Şimdi gelin hem onun hayat hikayesini, hem de kalaycılık ustalığını ondan dinleyelim.
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Kalaycı Halil ustanın hikayesi!
Kalaycı Halil ustanın hikayesi!
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