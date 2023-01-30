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İstanbul karla buluştu! Beykoz beyaza büründü! İşte görüntüler

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 15:40
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Beykoz'dan son durumu aktardı.
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