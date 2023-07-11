İnternet alışverişi yapanlar dikkat!

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle internetten alışveriş yapmak yaygınlaştı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ise alışveriş yaparken onay verdiğimiz metinler konusunda uyardı. Kişisel bilgileriniz dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabilir. Peki bu konuda nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...

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