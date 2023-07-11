11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İnternet alışverişi yapanlar dikkat!

İnternet alışverişi yapanlar dikkat!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2023 07:38
Dijital teknolojilerin gelişmesiyle internetten alışveriş yapmak yaygınlaştı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ise alışveriş yaparken onay verdiğimiz metinler konusunda uyardı. Kişisel bilgileriniz dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabilir. Peki bu konuda nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnternet alışverişi yapanlar dikkat!
İnternet alışverişi yapanlar dikkat!
Oltaya takıldı! Kraker gibi yiyen balık
Oltaya takıldı! Kraker gibi yiyen balık
İzmir’de orman yangınları
İzmir'de orman yangınları
Yağış ne zamana kadar sürecek?
Yağış ne zamana kadar sürecek?
İstanbul’da aksiyon filmi gibi olay kamerada
İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay kamerada
3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu
3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu
Adana’da şoke eden görüntü
Adana'da şoke eden görüntü
A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
Canlı yayında heyelan anı
Canlı yayında heyelan anı
‘Örümcek’ operasyonu: 20 gözaltı
‘Örümcek’ operasyonu: 20 gözaltı
Vali A Haber’de anlattı! Deprem bölgesine...
Vali A Haber'de anlattı! Deprem bölgesine...
Ankara – İstanbul yönü ne zaman açılacak?
Ankara – İstanbul yönü ne zaman açılacak?
Daha Fazla Video Göster