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Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 04.06.2024 01:27
Aksaray’da araçtan inip kaçmak isteyen eski karısını refüjde yakalayan şahıs ağlayarak “Bırak beni” diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Kadın direndikçe sokak artasında kadını zorla götürmeye çalışan eski koca, bunla da yetinmeyip kadının giysilerinin açılmasına bile aldırış etmeden kadını zorla sürükleye sürükleye araca doğru götürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler burada kesilirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ve koruma altına alınan kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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