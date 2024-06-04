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Çuvalla çöp konteynerine atılmış kadın cesedi! Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 04.06.2024 01:25
Gaziantep'te iddiaya göre, cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti.Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu olan 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi. Çöp konteynerinde bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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Çuvalla çöp konteynerine atılmış kadın cesedi!
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