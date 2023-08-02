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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

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Giriş: 02.08.2023 10:12
Bursa İnegöl'deki bir iplik fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki fabrikalara da sıçrayan alevler, 8 saat sonra kontrol altına alınabildi. 10 fabrikada büyük hasar oluştu.
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