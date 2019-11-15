İBB ekiplerinden seyyar satıcılara biber gazlı müdahale!

İstanbul Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara biber gazıyla müdahale etti. Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı kullandığını da öne sürdü.

Kasklarıyla geldiler, itip kaktılar, biber gazı sıktılar... Çocukların oynadığı parkta zabıtaların elektroşok cihazı da kullandıkları öne sürüldü. Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar da oldu.

İstanbul Kartal Demokrasi Parkı'ndaki olaylar çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, meydanda 'izinsiz satış' yapan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi.

ZABITA ÇOCUKLARA ALDIRMADAN BİBER GAZI KULLANDI

Tartışma esnasında kasklı zabıta memurlarından biri seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü. Diğer seyyar satıcıların tepki göstermesi üzerine olaylar büyüdü. Arbedede zabıta ekipleri biber gazı kullandı. Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi. Küçük çocuklar bile arbede arasında kaldı.

ENGELLİNİN AKÜLÜ ARABASINI PARÇALADILAR

Seyyar satıcının yakını ise olaya isyan etti. "İşgöremez raporu da var. Karaciğer nakli de oldu. Yani çalışamaz! Bir akülü arabayla çocukları burada gezdiriyor, günde 20-30 lira kazanıyor. Akülü arabasını tuttular parça parça ettiler! O da yetmedi biber gazı sıkıyorlar. 100 kişi vardı." ifadeleriyle yaşananlara sitem etti.