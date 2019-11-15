15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.11.2019

İBB ekiplerinden seyyar satıcılara biber gazlı müdahale!

İstanbul Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara biber gazıyla müdahale etti. Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı kullandığını da öne sürdü.

Kasklarıyla geldiler, itip kaktılar, biber gazı sıktılar... Çocukların oynadığı parkta zabıtaların elektroşok cihazı da kullandıkları öne sürüldü. Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar da oldu.

İstanbul Kartal Demokrasi Parkı'ndaki olaylar çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, meydanda 'izinsiz satış' yapan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi.

ZABITA ÇOCUKLARA ALDIRMADAN BİBER GAZI KULLANDI

Tartışma esnasında kasklı zabıta memurlarından biri seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü. Diğer seyyar satıcıların tepki göstermesi üzerine olaylar büyüdü. Arbedede zabıta ekipleri biber gazı kullandı. Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi. Küçük çocuklar bile arbede arasında kaldı.

ENGELLİNİN AKÜLÜ ARABASINI PARÇALADILAR

Seyyar satıcının yakını ise olaya isyan etti. "İşgöremez raporu da var. Karaciğer nakli de oldu. Yani çalışamaz! Bir akülü arabayla çocukları burada gezdiriyor, günde 20-30 lira kazanıyor. Akülü arabasını tuttular parça parça ettiler! O da yetmedi biber gazı sıkıyorlar. 100 kişi vardı." ifadeleriyle yaşananlara sitem etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İBB zabıtalarından seyyar satıcılara elektroşoklu müdahale!
İBB zabıtalarından seyyar satıcılara elektroşoklu müdahale!
Anaokulu bahçesinde pitbull paniği
Anaokulu bahçesinde pitbull paniği
Trafikte görenleri şoke eden olay!
Trafikte görenleri şoke eden olay!
Kasklı saldırgan dehşet saçtı
Kasklı saldırgan dehşet saçtı
Bir skandal görüntü de Beylükdüzü'nde ortaya çıktı
Bir skandal görüntü de Beylükdüzü'nde ortaya çıktı
İstanbul'da İETT otobüsü kül oldu
İstanbul'da İETT otobüsü kül oldu
Bakırköy'de sır dolu ölüm! 1'i çocuk 3 kişi...
Bakırköy'de sır dolu ölüm! 1'i çocuk 3 kişi...
Yunan polisi tarafından darp edilen 3 göçmen tedavi edildi
Yunan polisi tarafından darp edilen 3 göçmen tedavi edildi
Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet
Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet
Tır sürücüsü 20 metreden aşağı uçtu
Tır sürücüsü 20 metreden aşağı uçtu
Savaş alanına döndü! Taksim'de iki grup birbirine girdi
Savaş alanına döndü! Taksim'de iki grup birbirine girdi
Hobi için başladı bir yılda 200 bin TL kazandı
Hobi için başladı bir yılda 200 bin TL kazandı
Daha Fazla Video Göster