11 Eylül 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hem çevre dostu hem sağlıklı... 1817'den bugüne bisikletler
Yüzyıllardır kullandığımız ve en büyük yardımcılarımızdan olan bisikletler insanoğlunun en eski taşıtları arasında. İlk örnekleri 1800'lü yıllara kadar dayanan bisikletlerin tarihi, teknolojiyle birlikte her geçen gün biraz daha gelişti. Fakat değişmeyen tek şey bisikletlerin hem çevre dostu olmaları hem de her sürdüğümüzde hissetiğimiz o benzersiz keyif. A Haber muhabiri Murat Dada 200 yıl öncesinin ilk bisikletlerinden günümüzün son teknoloji bisikletlerine kadar çeşitli bisikletleri denedi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.