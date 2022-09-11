11 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hem çevre dostu hem sağlıklı... 1817'den bugüne bisikletler

Hem çevre dostu hem sağlıklı... 1817'den bugüne bisikletler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2022 09:02
Yüzyıllardır kullandığımız ve en büyük yardımcılarımızdan olan bisikletler insanoğlunun en eski taşıtları arasında. İlk örnekleri 1800'lü yıllara kadar dayanan bisikletlerin tarihi, teknolojiyle birlikte her geçen gün biraz daha gelişti. Fakat değişmeyen tek şey bisikletlerin hem çevre dostu olmaları hem de her sürdüğümüzde hissetiğimiz o benzersiz keyif. A Haber muhabiri Murat Dada 200 yıl öncesinin ilk bisikletlerinden günümüzün son teknoloji bisikletlerine kadar çeşitli bisikletleri denedi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle...
Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle...
Hem çevre dostu hem sağlıklı
Hem çevre dostu hem sağlıklı
Taksinin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti
Taksinin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti
Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
İETT şoförü engelli vatandaşı almadı!
İETT şoförü engelli vatandaşı almadı!
Tunç Soyer’e tarih ders!
Tunç Soyer'e tarih ders!
Kayısı fabrikasında yangın!
Kayısı fabrikasında yangın!
Avcılar’daki metrobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler!
Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler!
3 aylık bebeğine siper oldu!
3 aylık bebeğine siper oldu!
5 yıl 140 bin! Rakamlarla kritik uyarı
5 yıl 140 bin! Rakamlarla kritik uyarı
Metrobüs kazasından yeni görüntüler
Metrobüs kazasından yeni görüntüler
85 yaşındaki anneannesini dövdü kız kardeşi isyan etti
85 yaşındaki anneannesini dövdü kız kardeşi isyan etti
Daha Fazla Video Göster