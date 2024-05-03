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Oyuncağını almak isterken pencerede mahsur kaldı! Sivas’ta yürekler ağza geldi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.05.2024 10:01
Sivas'tan yürekleri ağza getiren bir görüntü var sırada. Evde tek başına kalan küçük bir çocuk balkon penceresinin dışındaki oyuncağını almak için balkonun korkuluklarına çıktı. O sırada da esen rüzgarla pencere kapandı. İşte sonrasında yaşananlar.
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