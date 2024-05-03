Oyuncağını almak isterken pencerede mahsur kaldı! Sivas’ta yürekler ağza geldi

Sivas'tan yürekleri ağza getiren bir görüntü var sırada. Evde tek başına kalan küçük bir çocuk balkon penceresinin dışındaki oyuncağını almak için balkonun korkuluklarına çıktı. O sırada da esen rüzgarla pencere kapandı. İşte sonrasında yaşananlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN