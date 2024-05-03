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Çöl tozu taşınımı bitkiler için yararlı mı? Yararlı besin elementlerini barındırıyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.05.2024 12:57
Çöl tozları, insanlar için zararlı gibi görünse de bitkilerin temel besin ihtiyaçlarını karşılıyor ve tarımda verimliliği artırıyor. Konunun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar anlattı.
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