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ABD’de babanın koşu bandı cinayeti kamerada! İnadı 6 yaşındaki oğlunu hayattan kopardı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.05.2024 10:09
Amerika Birleşik Devletleri'nde, infiale yol açan haber var sırada. 6 yaşındaki bir çocuğun ölümünde sır perdesi aralandı. Uzmanlar "Ölüm nedeni: fazla spor" dedi. Ve kan donduran bir gerçek daha ortaya çıktı. Onu koşu bandında zorlayan kişi babasından başkası değildi. Gerekçesiyse oğlunun kilolu olduğunu düşünmesiydi.
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