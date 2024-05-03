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Balkon çöktü, bina tahliye edildi! 37 yıllık apartmanda korku dolu anlar yaşandı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.05.2024 13:49
İstanbul Avcılar'da da 6 katlı bir binanın en üst katta bulunan balkonu çöktü. 37 yıllık olan ve 36 dairenin bulunduğu 6 katlı bina tahliye edildi. Balkon neden çöktü? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan inşaat yüksek mühendisi Cevdet Şentürk anlattı.
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