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E-5'te "makas" faciası! İşçi servisi devrildi! Yaralılar var...

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.05.2024 09:27
İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde makas attığı iddia edilen bir hafif ticari araç, işçi servisine çarptı. Çarpma sonrası işçi servisi yan yatarken, aydınlatma direği de yola devrildi. Olayda 13 kişi yaralandı..
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