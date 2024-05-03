03 Mayıs 2024, Cuma
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Trafik kazalarında çocuk ölüm oranları arttı! Oto koltuk nasıl doğru kullanılır?
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kazalarda ölen 0-14 yaş gurubu araştırmasında, çocuk koltuğunu zorunlu tutan ve denetleyen Avrupa ülkelerinde kazalarda çocuk ölümü yüzde 2 iken Türkiye'de yüzde 40'ları buluyor. 150 cm'den kısa ve 36 kg'ın altındaki çocukların taşınması sırasında çocuk koltuğu bulundurulması ve kullanılması zorunludur. 135 cm üzerindeki çocuklar ön koltuk da olmamak şartıyla arka koltuk da emniyet kemeri takarak oturabilirler. Bu kriterlerin haricindeki çocuklar için fiziksel özelliklerine uygun bebek ve çocuk koltuğu seçilmeli ve her seyahatte istisnasız kullanılmalıdır. Taşıtın yapısı uygunsa, taşıtın gövdesine sabitlenen çocuk koltukları tercih edilmelidir. Taşıtın gövdesine sabitlenme özelliği yoksa, uygun şekilde emniyet kemeri ile taşıt koltuğuna sabitlenmelidir. Çocukların seyahat güvenlikleri ebeveynlerinin sorumluluğundadır.