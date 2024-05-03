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Çığ altındaki minibüs 4 ay sonra ortaya çıktı! Araç çığ altında 4 ay geçirdi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.05.2024 10:53
Van-Bahçesaray Kara Yolu çığ ve kar riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır ulaşıma kapalı. Ekipler yolu açmak için yoğun mesai yürütürken çığ altında kalan bir minibüs de ortaya çıktı. İşte görüntü…
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