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Taksicilerden Martı Tag şoförüne tehdit: Cezası ağar olacak, kan dökülecek

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.05.2024 10:06
Ankara'da bir grup taksici paylaşımlı yolculuk uygulamasından araç çağırıp şoförünü “Kan dökülecek, Bunun cezası çok ağır olacak" diyerek tehdit etti. Bununla da yetinmeyen taksiciler sürücüyü darp etti.
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