Taksicilerden Martı Tag şoförüne tehdit: Cezası ağar olacak, kan dökülecek

Ankara'da bir grup taksici paylaşımlı yolculuk uygulamasından araç çağırıp şoförünü “Kan dökülecek, Bunun cezası çok ağır olacak" diyerek tehdit etti. Bununla da yetinmeyen taksiciler sürücüyü darp etti.

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