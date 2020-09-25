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Halil Sezai'nin bu görüntülerle tahliyesi istendi

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Giriş: 25.09.2020 14:16
Güncelleme:25.09.2020 14:30
Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyim Meriç’i önce evinde ardından sokak ortasında darbetmiş, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Yargılanmasına tutuklu şekilde devam eden avukatları Halil Sezai’nin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.
Halil Sezai'nin bu görüntülerle tahliyesi istendi
Halil Sezai'nin bu görüntülerle tahliyesi istendi
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