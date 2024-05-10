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Terör örgütüne 11 ilde Bozdoğan darbesi! İnleri imha edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 09:32
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-37" operasyonlarında toplam 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.
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