İstanbul’a turist akını

İstanbul’a turistler akın akın gelmeye başladı. Son iki haftadır yoğun talep nedeniyle Taksim’den Sultanahmet’e kadar birçok bölgede oteller doldu. Haziran ayında dolulukların %80’i aşması bekleniyor.

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