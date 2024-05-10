İstanbul'da ünlü restoranda şoke eden olay! Yemeğin içinden çıkanı görünce inanamadılar! O anlar kayıt altında: Bana mikrop bulaşmış olabilir mi?

İstanbul'da bulunan ünlü restoranlardan birinde skandal bir olay yaşandı. Yedikleri yemeğin içinden sigara izmariti çıkan çift hayatının şokunu yaşadı. Olay sonrası restorantın mutfağına giren çift, gördükleri manzara karşısında ikinci şoku yaşadı. Mutfağın pislik içinde olduğunu iddia ederken, olayla ilgili tutanak tutuldu. Mekan yetkilileri ise "Zararlı alışkanlığı olan çalışanımız yok" diyerek suçlamaları reddetti.