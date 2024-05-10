10 Mayıs 2024, Cuma
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13 il için sarı kodlu uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşüyor ve sağanak yağışlar geri dönüyor. Peki, beklenen çöl tozu etkisini gösteriyor mu? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.