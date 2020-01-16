Grip enfeksiyonu ölümcül olabilir mi? Gripten korunmak için 9 kritik kural

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü, son günlerde 7'den 70'e pek çok kişiyi hastanelik etti. Peki bu virüsten nasıl korunabiliriz? Nasıl önlemler alınmalı? Grip enfeksiyonu ölümcül olabilir mi? İşte bu soruların yanıtını uzmanlar verdi...