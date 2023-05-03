Görüntüler Iğdır'dan! Hortum korkuya neden oldu

Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Stad Caddesi'nde çıkan hortum korkuttu. Bir anda oluşan hortum mahallede biraz gezindikten sonra durdu. Hortumu gören vatandaşlar oradan uzaklaşırken oluşan hortum ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun kısa sürmesi can ve mal kaybını önledi.

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