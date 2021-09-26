Fedakar bir babanın hikayesi! Serebral palsili evladı için bu cihazları yaptı

Baba Cengiz Uzun'un, oğlu serebral palsili İbrahim'i iyileştirmek için verdiği çabalar sayesinde, İbrahim şu anda yürüyebiliyor ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Üstelik bu salon, diğer serebral palsili çocuklar için de kullanıma açık. İşte A Haber muhabiri Damla Karasu ve Ömer Er'in haberi...

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