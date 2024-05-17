Evden çalınan kedi sokakta bulundu! Sinekliği yırtıp kediyi çaldılar

İstanbul Sultangazi'de sokaktan geçen kimliği belirsiz iki kişi bir dairenin açık olan penceresinden Scottish cinsi kediyi çaldı. Çalınan kedi olaydan 4 gün sonra bir sokakta bulundu.

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