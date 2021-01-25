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Eskişehir'de hastanede ‘kumar’ iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı

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Giriş: 25.01.2021 18:16
Güncelleme:25.01.2021 18:16
Son dakika haberi... Eskişehir’de bir hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin acil servis ofis odasında iskambille ‘kumar’ oynadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatılan 14 kişiden 5’i açığa alındı. Son dakika haberi... Eskişehir'de bir hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin acil servis ofis odasında iskambille 'kumar' oynadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatılan 14 kişiden 5'i açığa alındı.
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