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Esenyurt'ta çocukların tartışmasına aileler karıştı! O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 16:23
Esenyurt’ta iki kadın, çocukların tartışmasına dahil olunca ortalık karıştı. Kısa süre sonra kadınlardan birinin kocasının da gelmesiyle çift, anne kızı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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