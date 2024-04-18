Esenyurt'ta çocukların tartışmasına aileler karıştı! O anlar kamerada

Esenyurt’ta iki kadın, çocukların tartışmasına dahil olunca ortalık karıştı. Kısa süre sonra kadınlardan birinin kocasının da gelmesiyle çift, anne kızı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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