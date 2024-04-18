18 Nisan 2024, Perşembe
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Elazığ’da kazaya karışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
Elazığ’da merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 162’nci Sokak’ta kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 23 BA 034 plakalı otomobil ile O.M. idaresindeki 06 BS 8208 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken sürücüsü yaralandı.