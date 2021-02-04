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Ekmekte hile var! Halkın ekmeği ile nasıl oynuyorlar? İşte yapılan hileler...
Halkın sağlığı ile oynayanlar bu kez gözünü sofraların vazgeçilmezi ekmeğe dikti. Beyaz ekmeğin içine yasak olmasına rağmen birçok katkı maddesi katılıyor. Kepek ekmeğinin rengiyle oynanıyor. İşte ekmekte yapılan hileler... Halkın sağlığı ile oynayanlar bu kez gözünü sofraların vazgeçilmezi ekmeğe dikti. Beyaz ekmeğin içine yasak olmasına rağmen birçok katkı maddesi katılıyor. Kepek ekmeğinin rengiyle oynanıyor. İşte ekmekte yapılan hileler...