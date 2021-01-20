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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sahtekarlar yoğurda da el attı! Parafin ve jelatin oyunu! Doğal yoğurt nasıl anlaşılır? Sahtekarlar yoğurda da el attı! Parafin ve jelatin oyunu! Doğal yoğurt nasıl anlaşılır? Gıda sahtekarları Türk yemeklerinin vazgeçilmezi yoğurda da el attı. Sahtekarlar sınır tanımayarak şimdi de içerisine mumun ham maddesi olan parafin katıyorlar. Üstelik sadece o değil. Hayvan ve bitkilerden elde edilen jelatin de yoğurda katılan maddeler arasında. Peki doğal yoğurt nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Giriş Tarihi: 20.01.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 09:18
Gıda sahtekarları Türk yemeklerinin vazgeçilmezi
yoğurda da el attı. Sahtekarlar sınır tanımayarak şimdi de içerisine mumun ham maddesi olan parafin katıyorlar. Üstelik sadece o değil. Hayvan ve bitkilerden elde edilen jelatin de yoğurda katılan maddeler arasında. GALERİ DEVAM EDİYOR Peki doğal yoğurt nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Yoğurt Türk yemeklerinin vazgeçilmezi magnezyum ve kalsiyum deposu.
Gıda sahtekarları geleneksel lezzetimiz yoğurda da el attı.
Mumun ham maddesi parafin. Parafinin elmayı daha parlak göstermek için üzerien sürüldüğünü duymuştuk ama bu kez sahtekarlar parafini yoğurda katıyorlar.