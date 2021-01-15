Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?
Paslı demir yer misiniz? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde akılalmaz hileler uygulanıyor. Gıda sahtekarları özellikle zeytinin fermantasyon sürecinin hızlanması için bekletilen havuzlara paslı demir katıyorlar. O sahtekarlar başka hangi hilelere başvuruyor? Zeytinin doğallığı nasıl anlaşılır? Çekirdeğinden zeytinin iyi olduğu anlaşılır mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Paslı demir yer misiniz? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde akılalmaz hileler uygulanıyor. Gıda sahtekarları özellikle zeytinin fermantasyon sürecinin hızlanması için bekletilen havuzlara paslı demir katıyorlar.
O sahtekarlar başka hangi hilelere başvuruyor? Zeytinin doğallığı nasıl anlaşılır? Çekirdeğinden zeytinin iyi olduğu anlaşılır mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Zeytine hijyen ürünlerinde kullanılan kostik asit maddesini de katıyorlar.
Bunu yine fermantasyonu hızlandırmak için yapıyorlar.
Normalde belli bir oranda yasal ama fazla katıyorlar. Bu da alzheimer ve bunamaya neden oluyor.
Üreticiler zeytinin albenisi arttırmak ve daha da siyah gözükmesi için içine gıda boyası da katıyor.
PEKİ DOĞAL ZEYTİNİ NASIL ANLAYACAĞIZ?
Çekirdeği mordan kahverengiye doğru olacak.
Uzman isim canlı yayında doğal zeytinin nasıl anlaşılabileceğini anlattı.
Üreticilere güvenmeyen tüketiciler de artık kendi zeytinini evde kendi hazırlıyor.