15 Ocak 2021, Cuma
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Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

Paslı demir yer misiniz? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde akılalmaz hileler uygulanıyor. Gıda sahtekarları özellikle zeytinin fermantasyon sürecinin hızlanması için bekletilen havuzlara paslı demir katıyorlar. O sahtekarlar başka hangi hilelere başvuruyor? Zeytinin doğallığı nasıl anlaşılır? Çekirdeğinden zeytinin iyi olduğu anlaşılır mı? Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

Paslı demir yer misiniz? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde akılalmaz hileler uygulanıyor. Gıda sahtekarları özellikle zeytinin fermantasyon sürecinin hızlanması için bekletilen havuzlara paslı demir katıyorlar.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

O sahtekarlar başka hangi hilelere başvuruyor? Zeytinin doğallığı nasıl anlaşılır? Çekirdeğinden zeytinin iyi olduğu anlaşılır mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

Zeytine hijyen ürünlerinde kullanılan kostik asit maddesini de katıyorlar.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

Bunu yine fermantasyonu hızlandırmak için yapıyorlar.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

Normalde belli bir oranda yasal ama fazla katıyorlar. Bu da alzheimer ve bunamaya neden oluyor.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

Üreticiler zeytinin albenisi arttırmak ve daha da siyah gözükmesi için içine gıda boyası da katıyor.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

PEKİ DOĞAL ZEYTİNİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

Çekirdeği mordan kahverengiye doğru olacak.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

Uzman isim canlı yayında doğal zeytinin nasıl anlaşılabileceğini anlattı.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

Üreticilere güvenmeyen tüketiciler de artık kendi zeytinini evde kendi hazırlıyor.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

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