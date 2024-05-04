O hem çiftçi hem sanatçı! Adanalı çiftçinin sıra dışı hayatı

Sıra dışı hikayesiyle herkesin gönlünde taht kuran bir çiftçinin azim dolu hayat öyküsü var. Hikayemizin kahramanı Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Sirkenli Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Hamza Kakilli. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim...

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