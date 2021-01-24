Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın

Dolmalık fıstığın fiyatı 2 yılda tam 3 katına çıktı. O nedenle kuruyemişçiler tezgahlarında fiyatı biraz daha ucuz olan ithal dolmalık fıstık satmaya da başladı. Ama o da yerli fıstığın yerini tutmadı.

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