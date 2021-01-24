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Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın

Dolmalık fıstık bir diğer adıyla çam fıstığının fiyatı, son 2 yılda üçe katlanınca ona da hile karıştı. Çok para kazanmak isteyen hilebazlar, işlemden geçirdiği yer fıstığını dolmalık çam fıstığı adı altında piyasaya sürüyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 13:15
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Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın

Dolmalık fıstık bir diğer adıyla çam fıstığı...

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Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın

Kilosu 700 liraya dayanınca fırsatçılar da harekete geçti. Fıstığı daha ucuza mal edip daha pahalıya satmanın bir yolu bulundu.

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Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın

Hilebazlar işlemden geçirdiği yer fıstığını dolmalık çam fıstığı adı altında piyasaya sürüyor.

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Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın

"AYNI TAT YOK"

Esnaf, "Bu yer fıstığının kilosu 30 lira diğerinin 700 arada 670 lira fark var. Bunları o nedenle karıştırıp satıyorlar. Ama aynı ta yok." dedi.

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Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın

Dolmalık fıstığın fiyatı 2 yılda tam 3 katına çıktı. O nedenle kuruyemişçiler tezgahlarında fiyatı biraz daha ucuz olan ithal dolmalık fıstık satmaya da başladı. Ama o da yerli fıstığın yerini tutmadı.

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