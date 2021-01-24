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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın Dolmalık fıstık bir diğer adıyla çam fıstığının fiyatı, son 2 yılda üçe katlanınca ona da hile karıştı. Çok para kazanmak isteyen hilebazlar, işlemden geçirdiği yer fıstığını dolmalık çam fıstığı adı altında piyasaya sürüyor. Giriş Tarihi: 24.01.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 13:15 Dolmalık fıstık bir diğer adıyla çam fıstığı... GALERİ DEVAM EDİYOR
Kilosu
700 liraya dayanınca fırsatçılar da harekete geçti. Fıstığı daha ucuza mal edip daha pahalıya satmanın bir yolu bulundu.
Hilebazlar işlemden geçirdiği yer fıstığını dolmalık çam fıstığı adı altında piyasaya sürüyor.
"AYNI TAT YOK"
Esnaf,
"Bu yer fıstığının kilosu 30 lira diğerinin 700 arada 670 lira fark var. Bunları o nedenle karıştırıp satıyorlar. Ama aynı ta yok." dedi.
Dolmalık fıstığın fiyatı 2 yılda tam 3 katına çıktı. O nedenle kuruyemişçiler tezgahlarında fiyatı biraz daha ucuz olan ithal dolmalık fıstık satmaya da başladı. Ama o da yerli fıstığın yerini tutmadı.
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