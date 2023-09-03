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Dünyayı dolaştı, Türkiye’ye yerleşti!

A Haber
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Giriş: 03.09.2023 15:17
Kimi savaştan, kimi zorlu şartlardan kaçarak bilmediği, tanımadığı topraklara göç ediyor. İşte onlardan biri de ödüllü müzisyen, psikolog ve beste yazarı Enzo Ikah. Kongo madenlerinde yaşanan insanlık dramını ifşa eden Enzo, işkence görünce 17 yaşında ülkesinden kaçtı. O günden bu yana 48 ülkeyi gezen Enzo 11 dil biliyor ve artık Türkiye'de yaşıyor. İşte A Haber ekibinden Farah Uçucu'nun özel röportajı...
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