10 Haziran 2024, Pazartesi
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Bursa İnegöl'de feci ölüm! Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu
Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Arı yetiştiricisi Lokman Kaynar(48), arılarıyla ilgilenmeye başladı. O sırada bal arılarından birkaçı adamı soktu. Arıların sokmasıyla alerjik şoka giren adamı gören ailesi yardımına koştu. Nefes almakta zorlanan adamı gören ailesi 112'ye haber verdi. Solunumu duran adama sağlık ekipleri kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan adam, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen ailesi, gözyaşı döktü. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.