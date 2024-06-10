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Türkiye’den Bulgaristan’a diplomatik ders | ESKİ DEFTERLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 15:58
Türkiye yakın tarihi gözden kaçırılmış veya unutulmuş olaylarla dolu. Mehmet Nilüfer'in hazırlayıp sunduğu Eski Defterler o olayları ele alıyor. İşte 16 yıl hapis yattığı Bulgaristan'a Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tercümanı olarak dönen Osman Kılıç'ın hikayesi...
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Türkiye’den Bulgaristan’a diplomatik ders
Türkiye’den Bulgaristan’a diplomatik ders
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