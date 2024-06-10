Hacı adaylarından Hira Mağarası'na ziyaret! A Haber ekibi kutsal topraklarda... | “Buranın kokusu çok başka ayrılamıyoruz”

Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adayları, Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret etmeye devam ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor. A Haber ekibi, Allah aşkı ile yolan hacı adaylarının Nur Dağı'na zorlu yolculuğunu görüntüledi. Öte yandan hacı adayları tarifsiz duygularını A Haber'e açıkladı. İşte detaylar...