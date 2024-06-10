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Trafikte dehşet! Bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit: "Seni ikiye bölerim"

"Pes" dedirten olay Ümraniye'de yaşandı. Bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın 'seni ikiye bölerim' diyerek akla ziyan tehditler savurdu. O dehşet anları kameralara böyle yansıdı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 18:49
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Ümraniye’de dehşet! Trafikte bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit: Seni ikiye bölerim

Korkunç olay, Ümraniye'de yaşandı.

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Ümraniye’de dehşet! Trafikte bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit: Seni ikiye bölerim

TRAFİKTE KABUSU YAŞATTI
İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek küfretmeye başladı.

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Ümraniye’de dehşet! Trafikte bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit: Seni ikiye bölerim

BIÇAKLA 'SENİ İKİYE BÖLERİM' TEHDİDİ
Bu sırada yanında bulunan şahıs da bıçak çekerek motosikletli genci 'Seni ikiye bölerim' diye tehdit etti.

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Ümraniye’de dehşet! Trafikte bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit: Seni ikiye bölerim

MOTOSİKLETLİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Motosiklete vuran saldırgan, motosikletlinin de üzerine yürüdü.

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Ümraniye’de dehşet! Trafikte bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit: Seni ikiye bölerim

O ANLAR KAMERADA

O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.