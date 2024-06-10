Trafikte dehşet! Bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit: "Seni ikiye bölerim"

"Pes" dedirten olay Ümraniye'de yaşandı. Bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın 'seni ikiye bölerim' diyerek akla ziyan tehditler savurdu. O dehşet anları kameralara böyle yansıdı. İşte o anlar...