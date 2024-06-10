10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kentsel dönüşümde yeni dönem! Sistem nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 16:29
Kentsel dönüşüm konusunda önemli bir adım atıldı. Bina tamamlama sigortasının içine kentsel dönüşüm de girdi. Sigortacı Tahsin Aydın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor!
Kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor!
Türkiye’den Bulgaristan’a diplomatik ders
Türkiye’den Bulgaristan’a diplomatik ders
Benekli semender görüldü
Benekli semender görüldü
Boğaz’da yalı soygunu!
Boğaz'da yalı soygunu!
Kurban fiyatları düştü mü?
Kurban fiyatları düştü mü?
Ayancık’ta ayı görüntülendi
Ayancık'ta ayı görüntülendi
Görüntülenirken aniden kükreyip saldırıya geçti
Görüntülenirken aniden kükreyip saldırıya geçti
Sahile sıfır 220 konteyner kurdular
Sahile sıfır 220 konteyner kurdular
Sıcak havalarda kalp sağlığına dikkat!
Sıcak havalarda kalp sağlığına dikkat!
Pitbull dehşeti! Böyle saldırdı
Pitbull dehşeti! Böyle saldırdı
Nesli tehlike altında! Boynuzlu...
Nesli tehlike altında! Boynuzlu...
Daha Fazla Video Göster