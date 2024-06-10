Kentsel dönüşümde yeni dönem! Sistem nasıl işleyecek?

Kentsel dönüşüm konusunda önemli bir adım atıldı. Bina tamamlama sigortasının içine kentsel dönüşüm de girdi. Sigortacı Tahsin Aydın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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