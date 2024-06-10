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Tescilli dalbastı kirazında hasar zamanı! Özel kiraz Avrupa’ya ihraç ediliyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 10.06.2024 16:49
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tescilli dalbastı kirazında hasat başladı. Bu yıl 800 bin ton rekolte bekleniyor. Tadı dillere destan olan kiraz Avrupa’ya ihraç ediliyor. A Haber muhabiri Mücahit Özendi detayları aktardı.
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