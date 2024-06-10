Tescilli dalbastı kirazında hasar zamanı! Özel kiraz Avrupa’ya ihraç ediliyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tescilli dalbastı kirazında hasat başladı. Bu yıl 800 bin ton rekolte bekleniyor. Tadı dillere destan olan kiraz Avrupa’ya ihraç ediliyor. A Haber muhabiri Mücahit Özendi detayları aktardı.

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