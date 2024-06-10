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AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyayı salladı! Yorumlar yıktı geçti: Pizza diliminin uçlarını yemeyen Ayşe inşallah açlıktan ölürsün

9 Haziran Pazar günü yapılan AYT'de (Alan Yeterlilik Testi) milyonlarca öğrencinin ter döktü. AYT'de çıkan matematik sorusunda yer alan pizza sorusu ve cevabı sosyal medyada gündem oldu. Soruya ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlar ise yıktı geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 19:46 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 19:52
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AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyayı salladı! Yorumlar yıktı geçti

9 Haziran Pazar günü yapılan YKS'nin ikinci oturumu AYT'de milyonlarca öğrenci ter döktü.

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AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyayı salladı! Yorumlar yıktı geçti

Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.

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AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyayı salladı! Yorumlar yıktı geçti

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 8 bin 334 engelli aday katılıyor. AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici görev yaptı.

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AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyayı salladı! Yorumlar yıktı geçti

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuldu.

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AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyayı salladı! Yorumlar yıktı geçti

AYT'de (Alan Yeterlilik Testi) çıkan matematik sorusunda yer alan pizza sorusu ve cevabı sosyal medyada gündem oldu.