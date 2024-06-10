AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyayı salladı! Yorumlar yıktı geçti: Pizza diliminin uçlarını yemeyen Ayşe inşallah açlıktan ölürsün

9 Haziran Pazar günü yapılan AYT'de (Alan Yeterlilik Testi) milyonlarca öğrencinin ter döktü. AYT'de çıkan matematik sorusunda yer alan pizza sorusu ve cevabı sosyal medyada gündem oldu. Soruya ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlar ise yıktı geçti. İşte detaylar...