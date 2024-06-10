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Trafikte dehşet! Bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit: "Seni ikiye bölerim"

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 18:43
"Pes" dedirten olay Ümraniye'de yaşandı. Bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın 'seni ikiye bölerim' diyerek akla ziyan tehditler savurdu. O dehşet anları kameralara böyle yansıdı. İşte o anlar..
Bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit
Bıçak çektiği motosikletliye akılalmaz tehdit
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